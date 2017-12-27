В супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Вчера, 19:49

Взрыв произошёл сегодня вечером на площади Калинина в Санкт-Петербурге в помещении местного супермаркета «Перекрёсток». Предварительно известно, что в результате происшествия пострадали десять человек.

Что стало причиной случившегося, пока не известно. По неподтверждённой информации, эпицентр взрыва пришёлся на камеры хранения, где могло быть заложено взрывное устройство. К месту прибывают экипажи полиции и спасателей. Работают бригады медиков. Из здания эвакуированы посетители и персонал заведения. В полиции происшествие пока не комментируют. По предварительным данным, ранены десять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. В районе взрыва работают следователи и эксперты-взрывотехники.