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В квартире экс-директора фабрики «Меньшевик» Аверьянова проходят обыски

Вчера, 19:25

Недавно стало известно, что в квартире экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который сегодня устроил стрельбу, ранил нескольких человек и убил одного, а также обстрелял прохожих, в данный момент проходят обыски.

Уточняется, что правоохранители обыскивают ту квартиру, в которой Илья Аверьянов прописан. Однако там его уже давно не было. В жилье проживают родственники бизнесмена.

Недавно также из пресс-релиза московского ФССП стала ясна вся суть конфликта на фабрике. Сообщается, что судом был выдан лист о взыскании долга на сумму 3,3 млн рублей с «Меньшевика» в пользу «Денэм холл». Сегодня, 27 декабря, судебный пристав, которого сопровождали три человека из группы быстрого реагирования, два понятых и представитель «Денэм холл». пришли на фабрику с целью потребовать у экс-директора Аверьянова установленную сумму.

В итоге у бизнесмена возник конфликт с новыми хозяевами, и он открыл в огонь. В результате был ранен охранник.

Все, кто участвовал во взыскательных действиях, как уточняется, не пострадали.

Ранее сообщалось, что полицейские опровергли факт задержания стрелка Аверьянова.


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