В Хабаровске на главпочтамте умер почтальон

Вчера, 19:19

В Хабаровске 59-летний почтальон скончался прямо на рабочем месте – во дворе главпочтамта. Коллеги погибшего говорят, что ему стало плохо внезапно.

В отделении утверждают, что мужчина не занимался тяжёлым физическим трудом в период рабочего времени. В его функциональные обязанности входили сбор и доставка корреспонденции. Маршрут почтальон преодолевал пешком. Предполагается, что причиной смертью явился сердечный приступ. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти работника почты инициирована проверка.

Ранее мы писали, что в Оренбурге почтальона покусала собака во время почтовой доставки . Мужчина решил подать на хозяина животного в суд, потребовав возместить ему моральный ущерб, связанный с нападением домашнего питомца.