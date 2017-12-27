В Ростове пассажиры автобуса покинули его через окно из-за долгого общения водителя с ДПС

Вчера, 21:00

В Александровке, одном из микрорайонов Ростова, пассажиры автобуса №55 вылезли из транспортного средства, воспользовавшись окнами, из-за долгого общения водителя с ДПС.

В Сети появился ролик, где хорошо заметно, как 2 особы женского пола выбираются через окна, а на вопрос, зачем они это делают, с возмущением заявляют, что пробыли в салоне на месте больше 40 минут. Пассажирки с возмущением говорят о том, что они просили им открыть, но водитель не проявлял никакой реакции.

Позже представители компании, к которой относился автобус, прокомментировали данный случай, отметив, что его будет рассматривать административная комиссия. В техническом плане к транспортному средству претензий никаких нет, и с документами также всё в порядке. Сам водитель не согласен с претензией по поводу задержки на 40 минут, утверждая, что он общался с ДПС-ником только 17.