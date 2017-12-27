В Забайкалье при обыске авто у мужчины забрали 500 медвежьих лап

Вчера, 18:49

В Забайкалье поймали местного браконьера. При обыске автомобиля местного жителя, у мужчины забрали 500 медвежьих лап, а также 37 лосиных губ.

Сотрудники Россельхознадзора сообщили, что 26 декабря был пойман один из браконьеров в Забайкалье. Транспортное средство было остановлено для досмотра на трассе «Чита-Забайкальск». В процессе обыска было изъято 500 медвежьих лап и 37 лосиных губ из багажника автомобиля. Сотрудники Россельхознадзора не смогли получить надлежащих документов с визой ветеринара от водителя автомобиля.

Вполне вероятно, что полученная продукция является последствием браконьерства на территории Забайкалья. Мужчина является местным жителем, сам он источник получения найденных лосиных губ и медвежьих лап не уточняет. В данный момент в отношении мужчины из Забайкалья заведено дело об административном проступке. В будущем ему грозит штраф солидных размеров.