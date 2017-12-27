VistaNews.ru


В Рязани из окна 9-го этажа выпал подросток и погиб

Вчера, 18:27

В Рязани в одном из многоэтажных домов микрорайона Дашково-Песочня, с девятого этажа выпал 13-летний подросток. В результате инцидента мальчик скончался на месте.

Сообщается, что данное происшествие случилось вчера, 26 декабря. Дом, возле которого нашли бездыханное тело ребёнка, стоит на улице Новосёлов.

Пока что природа и причина данного происшествия не известна. Также не исключается и то, что данный случай мог носить криминальный характер. Этим вопросом в наше время занимаются сотрудники местных правоохранительных органов, которые после проведения проверки вынесут свой вердикт.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.