В Рязани из окна 9-го этажа выпал подросток и погиб

Вчера, 18:27

В Рязани в одном из многоэтажных домов микрорайона Дашково-Песочня, с девятого этажа выпал 13-летний подросток. В результате инцидента мальчик скончался на месте.

Сообщается, что данное происшествие случилось вчера, 26 декабря. Дом, возле которого нашли бездыханное тело ребёнка, стоит на улице Новосёлов.

Пока что природа и причина данного происшествия не известна. Также не исключается и то, что данный случай мог носить криминальный характер. Этим вопросом в наше время занимаются сотрудники местных правоохранительных органов, которые после проведения проверки вынесут свой вердикт.