В Екатеринбурге приостановлено возведение центра «Эрмитаж-Урал»

Вчера, 19:12

В Екатеринбурге местные власти приостановили возведение центра «Эрмитаж-Урал», причиной чему стали требования местных археологов. Они обнаружили на месте строительства объекта наличие старинной мостовой.

«Эрмитаж-Урал» строится в Екатеринбурге на улице, носящей имя Вайнера. Сооружение получит №11. Во время проведения строительных работ там было обнаружено наличие культурных слоёв, относящихся к периоду конца XIX века. После этого дальнейшее возведение здания было временно прекращено.

Сообщается, что под слоями вскрываемого асфальтного покрытия, удаляя находящийся под ним щебень, строители обнаружили наличие массивных гранитных валунов, имеющих форму прямоугольника или трапеции. О данном факте они незамедлительно проинформировали местное археологическое ведомство.

Там сразу же отреагировали, и городские власти Екатеринбурга пошли навстречу. Сейчас строительство «Эрмитаж-Урал» временно приостановлено. Сообщается, запрет на это будет продолжаться до завершения разработки проекта, предназначенного для того, чтобы сохранить останки старинной городской мостовой.