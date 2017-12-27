В Воронеже детский сад оказался в кипятке из-за коммунального ЧП

Вчера, 18:05

В Воронеже детский сад оказался затопленным кипятком из-за коммунальной аварии, которая произошла на теплотрассе. Сотрудники экстренных служб устраняют неприятность.

СМИ Воронежа сообщили о коммунальном ЧП, которое произошло на территории детского сада № 35 по ул.60-й Армии, 13. На месте произошедшего в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб, пытаясь в кратчайшее время устранить неприятности и привести все в порядок. Причиной аварии стал прорыв трубы на теплотрассе. Горячая вода залила полностью территорию двора детского сада, образуя в некоторых местах настоящие «моря».

В данный момент отопление в дошкольном заведении отключено. Педколлектив надеется, что к завтрашнему дню все следы коммунального ЧП устранят и теплоснабжение будет восстановлено, чтобы дети могли спокойно находится в тепле и питаться приготовленной едой. Причина прорыва трубы пока не установлена.