40 детей высадили посреди улицы из экскурсионного автобуса в Твери

Вчера, 17:10

В Твери 40 учеников местной школы высадили из экскурсионного автобуса сотрудники регионального УГАДН прямо посреди улицы после того, как обнаружили отсутствие у водителя страхового полиса для пассажироперевозок. Детей с педагогами оставили на морозе, а автомобиль отправили на стоянку временного содержания.

Инцидент произошёл накануне, 26 декабря. Организаторы экскурсии арендовали автобус Neoplan, который должен был отправить учеников школы №38 к музею художника Валентина Серова. Внезапно транспортное средство остановили работники ГИБДД с сотрудниками отдела автотранспортного надзора. В ходе проверки документов у водителя обнаружили нарушения, после чего от всех пассажиров потребовали покинуть салон автомобиля.

Ранее мы писали, что в Перми контролер автобуса выставила на улицу слабовидящую девочку. Родители ребёнка сообщают, что работница АТП выгнала школьницу на незнакомой остановке.