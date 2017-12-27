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Из торгового центра в Башкирии эвакуированы 15 тысяч человек. Поступило сообщение о минировании магазина.

Сегодня, 27 декабря, в Стерлитамаке на пульт полиции поступило сообщение о минировании одного из торговых центров в городе. Инцидент произошел прямо во время открытия нового гипермаркета, который расположен на территории ТЦ.

Сотрудникам полиции и МЧС пришлось остановить действо и эвакуировать из здания около 15-ти тысяч человек. Специалисты занялись поиском взрывоопасных веществ в здании. На место прибыли и сотрудники скорой помощи, информации о пострадавших нет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют, кем и откуда был совершен анонимный звонок. После поимки преступника, ему грозит солидный штраф за такую выходку или тюремный срок.

Напомним, что в ноябре текущего года по Стерлитамаку прокатилась целая волна минирований. В прицел преступников попали торговые центры, супермаркеты и другие места большого скопления народа. Информации о поимке злоумышленников полиция пока не предоставляет. В пресс-службе башкирской полиции сообщают, что по всем фактам проводится расследование.