Спасавший провалившуюся под лёд собаку астраханец сам едва не погиб

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Астраханец, спасавший собаку, провалившуюся под лёд, сам при этом едва не погиб. Инцидент произошёл 26 декабря в районе 22-00.

Прогуливающийся поздним вечером вдоль берега замерзшей реки мужчина заметил, что в образовавшейся полынье барахтается собака. Астраханец не смог оставить без помощи тонущее животное и кинулся его спасать.

Мужчину не остановила ни ледяная вода, ни тонкий лёд. В итоге, он, как и несчастное животное, оказался в холодной купели. На его счастье, мимо проходила женщина, которая догадалась незамедлительно позвонить в службу спасения.

К моменту прибытия её представителей мужчина был уже в полностью обессиленном состоянии. Если бы помощь на немного запоздала, он бы пошёл ко дну.

Происшествие случилось рядом с домом №61, находящемся на Набережной ерика Солянка.

Сообщается, что спасателям «Волгоспаса» удалось спасти от верной смерти не только мужчину, но и пса, которому тот кинулся на помощь.