Жительница Братска перевела мошенникам 3,6 млн рублей

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Мошенники выманили 3,6 миллиона рублей у жительницы Братска. 64-летняя пенсионерка сама перевела средства на счет мошенников.

В правоохранительные органы обратилась жительница Братска, которая сообщила о том, что ее обманули мошенники. После выяснения всех обстоятельств дела, сотрудники полиции установили, что 64-летняя самостоятельно переводила денежные средства на счета финансовой организации, сулившей ей высокие проценты по вкладу.

Полицейские сообщают, что начиная с 2002 года женщина перевела мошенникам сумму, которая за 15 лет составила 3,6 миллиона рублей. Обманутая женщина рассказала, что в июле на ее номер поступил звонок и неизвестный ей мужчина сообщил - ее персональные выплаты по вкладу в финансовую пирамиду составляют 47 тысяч долларов. Для соблюдения всех формальностей, пенсионерке необходимо еще перечислить денег на счет мошенников.

Полицейские установили, что все звонки с информацией о махинации поступали женщине с Осетии, Московской, Кировской и Тюменской областей. Для участия в финансовой афере пенсионерка оформила ряд кредитов на свое имя и взяла деньги в долг у знакомых и родственников.

Сотрудники полиции просят очень осторожно относиться к таким финансовым ловушкам и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц даже после обещания сверхприбыли.