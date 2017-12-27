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В Великом Новгороде с остановок воруют песко-соляную смесь

Сегодня, 13:22

Песко-соляную смесь, заготовленную дорожниками для обработки обледеневших дорог и тротуаров, начали воровать в Великом Новгороде. Как уточнил глава предприятия «Новгородское спецавтохозяйство» Сергей Андреев, хищения замечены на остановках общественного транспорта.

О случаях посягательства на имущество чиновник заявил на прошедшем на днях заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, в последнее время работники приходят к месту хранения смеси, чтобы осуществить противогололёдную обработку, а материала попросту нет на месте.

«То есть кто-то где-то находчивый пришёл, забрал и посыпал у себя вместо того, чтобы заготовить песок заранее»
, - резюмировал руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что объёмов заготовленной смеси и без того мало и в лучшем случае их хватит ещё на месяц.

Ранее мы писали, что в Москве неизвестные похитили партию нижнего белья. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 7 миллионов рублей.


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