В Великом Новгороде с остановок воруют песко-соляную смесь

Песко-соляную смесь, заготовленную дорожниками для обработки обледеневших дорог и тротуаров, начали воровать в Великом Новгороде. Как уточнил глава предприятия «Новгородское спецавтохозяйство» Сергей Андреев, хищения замечены на остановках общественного транспорта.
О случаях посягательства на имущество чиновник заявил на прошедшем на днях заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, в последнее время работники приходят к месту хранения смеси, чтобы осуществить противогололёдную обработку, а материала попросту нет на месте.
Ранее мы писали, что в Москве неизвестные похитили партию нижнего белья. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 7 миллионов рублей.