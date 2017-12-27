В Полиции опровергают захват заложников на фабрике «Меньшевик»

Сегодня, 13:00

Юрий Титов, занимающий должность официального представителя московского ГУ МВД РФ, опровергает информацию о том, что на фабрике «Меньшевик», в которой бывший директор открыл стрельбу из ружья, находятся заложники.

Титов сказал, что теперь эта информация официально опровергается, действительности она не соответствует.

Также сообщается, что в данный момент правоохранители перекрыли подъезд к предприятию ограничительной лентой. Вдоль неё стоят полицейские в касках. Кроме этого, на месте происшествия находиться больше 10 машин полиции и машин Следственного комитета. Гражданские автомобили проехать по близлежащему участку дороги не могут, их переправляют на другую улицу.

К фабрике «Меньшевик» всё ещё продолжают подъезжать правоохранители.

Ранее сообщалось, что на предприятии стрельба началась из-за долгов, которые были у директора перед пришедшими туда «гостями». Общая сумма займа составляет несколько миллионов рублей. Считается, что огонь открыл экс-хозяин фабрики Илья Аверьянов.