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Снайпер ВСУ убил знаменитого ополченца ДНР

Сегодня, 12:06

Снайпер ВСУ убил на Донбассе знаменитого ополченца ДНР. Как сообщается, погиб Роман Бондарец, более известный по своему позывному Бэн.

В ряде изданий сообщают, что он был застрелен 24 декабря выстрелом украинского снайпера. В Сетях его друзья и знакомые уже выражают по данному поводу свои соболезнования.

В то же время официальной информации о гибели Бэна пока не поступапо.

Роман Бондарец родом из Авдеевки. После того, как на Украине случился госпереворот, он вступил в ряды ополчения ДНР.

На момент смерти ему было всего 29 лет.


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