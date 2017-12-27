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В Черкесске живодёры на глазах у детей убили и сняли шкуру с собаки

Сегодня, 11:31

В Черкесске живодёры на глазах у детей забили насмерть бездомную собаку, а затем сняли с неё шкуру. Очевидцы уточняют, что в жестоком акте попринимали участие и сами ребята, которые в этот момент играли неподалёку. В один момент они просто присоединились к расправе над бедным животным.

Волонтёр местного приюта для бездомных животных сообщила, что одна из очевидцев запомнила машину живодёра – он был на бежевой «шестёрке».

В пресс-службе местного МВД рассказали, что в данный момент правоохранители выясняют все подробности происшествия. Также проверяется факт участия в убийстве животного детей.

Видео с места происшествия засняли очевидцы, которые также обратились к правоохранителям. На кадрах ролика видно, что собака без шкуры лежит на парковке. Всё это происходило в паре метров от машины полиции.

После происшествия волонтёры Черкесска добавили в сеть петицию. В ней они просят помочь созданию законного приюта для животных. Сейчас такое место есть, но оно не соответствует нормам. В вагончике живёт 25 котов. Ещё прибавились и новые щенки. Воды на территории нет, канализации тоже, также не хватает лекарств и кормов.


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