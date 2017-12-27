В Вологодской области проверяют драку женщины со школьницей

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В Вологодской области проверяют обстоятельства драки, случившейся между взрослой женщиной и школьницей. Инцидент произошёл в населённом пункте Шексна.

Девочка, которой 14 лет, утверждает, что нападение на неё совершила взрослая женщина. При этом подросток находится на учёте в комиссии, занимающейся вопросами несовершеннолетних.

Согласно обнародованным сведениям, этот случай произошёл в подъезде здания, куда девочка пришла, чтобы навестить подругу. Когда той не оказалось дома, она стала спускаться по лестнице. В этот момент, с её слов, и произошло нападение взрослой женщины, вошедшей в подъезд.

Она была мамой подруги. Как сообщила подросток, женщина в грубой форме сказала, чтобы она здесь больше не появлялась. После этого, как написала девочка в объяснительной, женщина, обладая большей физической силой, прижала её к стене и она сильно ударилась об неё головой.

Женщина, в свою очередь, сообщила, что нападение произошло со стороны подростка. Девочка якобы стала пинать её ногами, на что она была вынуждена отвечать.

К врачам ни одна из сторон конфликта не обращалась. В то же время инцидент получил широкую огласку в Шексне и Вологде. Местные правоохранители уже приступили к проверке данного факта. Первой к силовикам обратилась девочка, посчитавшая себя пострадавшей стороной.