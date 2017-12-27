По Новокузнецку разъезжал горящий мусоровоз

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По Новокузнецку в самом центре города разъезжал мусоровоз, перевозивший горящий мусор. Это произошло около полудня 26 декабря.

В кузове мусоровоза во время движения на проспекте Строителей произошло возгорание бытовых отходов. Некоторое время дымящийся автомобиль продолжал следовать по своему маршруту. Затем его водитель, опасаясь распространения пламени, вывалил горящий мусор прямо на обочину.

Очевидцы уже сообщили, пожарные прибыли быстро и смогли потушить огонь минут за 20. После этого дорожникам потребовалось ещё около 40 минут, чтобы устранить последствия инцидента. Пресс-службой регионального МЧС обнародовано подтверждение данного факта.

Судя по всему, мусоровоз, благодаря оперативным действиям его водителя, серьёзных повреждений не получил.

В то же время, некоторые пользователи сети выражают мнение, что подобные действия могли представлять опасность для автомобилей, следовавших за мусоровозом. Оппоненты сообщают им, что "только сумасшедший станет сближаться с сильно дымящейся машиной".