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В Ленобласти разыскивают родителей обнаруженной на улице 3-летней девочки

Сегодня, 09:59

Правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области объявили в розыск родителей, чья 3-летняя дочка была обнаружена гуляющей на проспекте Мира в Выборге в полном одиночестве.

Инцидент произошел накануне в Выборге (Ленинградская область). Жители города заметили 3-летнюю девочку, гуляющую без присмотра на проспекте Мира. О произошедшем моментально рассказали правоохранителям. Полицейские установили, что одинокий ребенок не умеет разговаривать и совершенно не понимает русский язык. Как итог, стражи порядка не знают ни имени девочки, ни истории ее одинокой прогулки. Родители малышки объявлены в розыск.

Помимо правоохранителей, найти маму и папу 3-летнему ребенку активно помогают пользователи сети. Как отмечает интернет-сообщество, ранее одинокая девочка была замечена скитающейся возле «Атриума», где ее несколько раз едва не сбили выборгские автомобилисты.


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