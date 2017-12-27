Драка между подростками в Ачинске попала на видео

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Драка между подростками в центре Ачинска была заснята на камеру видеонаблюдения. В данный момент правоохранители выясняют личности трёх ребят, которые были главными зачинщиками.

Инцидент произошёл утром, 25 декабря, на главной площади города перед Городским Дворцом культуры. На видеозаписи видно, что двое детей гуляли возле ёлки, затем к ним подошли трое других детей. После короткой беседы они приступают к избиению ребят. Затем, когда они упали на снег, задиры ударили их пару раз ногами и ушли. Примечательно, что проходящие мимо взрослые внимание на происходящее даже и не обратили.

Мать одного из побитых детей сообщает, что конфликт начался из-за того, что сын другой толкнул знакомую трёх нападающих. Эту же причину называют и сами ребята. Женщина, сыну которой всего 12 лет, заверяет, что толкнуть он никого не мог, потому что в этот день находился дома.

В данный момент, по заявлениям пресс-службы МО МВД Ачинска, правоохранители разыскивают трёх нападавших детей. По результатам поисков будет принято необходимое решение.