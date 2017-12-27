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Священник-нацист из Белоруссии подозревается в растлении своей дочери

Сегодня, 07:30

Священник-нацист ранее судимый за незаконное сбережение боеприпасов теперь подозревается в растлении дочери. Служитель церкви отправил официальное письмо президенту Белоруссии о не депортировании священника и его семьи. В знак протеста мужчина объявил голодовку. Священник намерен еще долго находится в Минске.

Сотрудники полиции сообщают, что в деле этого священника появились новые улики. Священнослужитель может быть связан с финансовыми махинациями в Федерации пауэрлифтинга, которую он когда-то возглавлял. Также его подозревают в растлении дочери и хранении детской порнографии.

На личном компьютере священнослужителя найдены почти триста гигабайт детского порно. Также фото мужчины с оружием на фоне мертвых животных. В доме у нациста найдено много свастики, даже люстра в одной из комнат в этом стиле.

Сегодня богослужитель осужден на три года за хранение боеприпасов. Ем также грозит депортация на родину.


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