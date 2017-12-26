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В Махачкале разыскивается мужчина, выгуливавший львицу

Вчера, 23:16

Полиция Махачкалы объявила в официальный розыск мужчину, выгуливавшего настоящую львицу. Внимание стражей порядка на себя обратила опубликованная в Сети фотография.

Недавно в Сети появилась фотосессия, которую устроили пару мужчин. Главной героиней на кадрах была настоящая львица. Полицейские поняли, что дикое животное было допущено к прохожим. На морде обитательницы прерий отсутствовал намордник, а поводок был совершенно тонким. В связи с такими обстоятельствами сотрудники Махачкалы объявили хозяина львицы в официальный розыск.

У следователей есть гипотеза о том, что столь экзотическое животное могло появиться у мужчины благодаря незаконной торговле или даже кражи. Но эта информация пока не подтверждена.

Чтобы установить детали, полицейским придется пока найти самого владельца. Ему грозит штраф за нарушение пребывания экзотического животного рядом с людьми без спецсредств защиты.


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