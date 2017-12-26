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В колонии под Ижевском подростки нанесли друг другу увечья из-за курения

Вчера, 21:23

В колонии для «малолеток», находящейся под Ижевском, подростки нанесли друг другу увечья из-за запрета, введённого администрацией на курение на территории данного заведения.

Сообщение об этом сделала Анна Кузнецова, являющаяся уполномоченным от имени президента РФ по правам ребёнка. Поводом для этого стали порезы, нанесённые после данного запрета девятью воспитанниками ижевской колонии для несовершеннолетних.

Изначально, сообщение об этом было сделано представителем, работающим в правительстве Удмуртии. Согласно ему, порезы были нанесены воспитанниками в ночь на 26 декабря.

Они мотивировали это тем, что им администрация колонии запретила курить на территории воспитательного заведения. Серьёзных травм не последовало. Жизнь малолетних заключённых вне опасности, как сообщают медики.

Те, подобным шагом пытались добиться от администрации послабления режима. Также эксперты полагают, подобный «демарш» подростков был, возможно, связан с их предстоящим переводом на «взрослую» зону, для чего им потребовалось поднятие собственного «авторитета» в данной среде.

Кузнецова в своей информации не исключила, что в данном случае подобное влияние на поведение юношей оказала криминальная субкультура. Она проинформировала, состоянию подростков ничто не угрожает, но усиление профилактических мероприятий в колониях, где они содержатся, является необходимым.


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