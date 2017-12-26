Подозреваемый в ложном минировании задержан в Москве

Вчера, 21:12

Московские правоохранители постоянно занимаются поисками людей, которые сообщают о минирование различных столичных объектов. Один из подозреваемых был задержан.

В Хорошевском районе столицы был задержан мужчина, который подозревается в минировании торгового центра. Хотя, после проверки соответствующих служб, минирование оказалось ложным, но ответственность с нарушителя никто не снимает.

Известно, что анонимный звонок поступил на пульт полиции, в нем мужчина заявил – к нему на улице подошла незнакомка, которая сообщала о минировании торгового центра на севере Москвы. Несмотря на большое количество подобных вызовов, большая часть из которых оказывается не правдивыми, минеры проверяют тщательно все заминированные объекты.

Сотрудники полиции сообщают, что задержанному 30 лет, он уроженец столицы, проживающий по улице Народного Ополчения. Установлено, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения во время совершения звонка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. после детального разбирательства суд вынесет наказание нарушителю - это может быть штраф или заключение на непродолжительный срок.