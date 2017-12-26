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Самолёт из-за смерти пассажира вынужденно совершил посадку в Казани

Вчера, 20:24

Лайнер, принадлежащий авиакомпании S7 из-за сегодня совершил экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия и в конечном итоге смерти пассажира-мужчины. Эту информацию сообщают в пресс-службе местного главка МЧС.

В сообщении говорится, что в 16:54 по московскому времени сегодня, 26 декабря, от диспетчера казанского международного аэропорта пришло сообщение о том, что самолёт Airbus A319-114 авиакомпании S7, летящий рейсом Домодедово-Челябинск, совершил экстренную посадку. Это было связано с плохим состоянием здоровья одного из пассажиров

Уточняется, что уже в аэропорту медики констатировали смерть этого пассажира-мужчины.


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