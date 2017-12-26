Во время корпоратива подрались гости ресторана "Клуб деловых людей" в Омске

Вчера, 21:08

На выходных ночью, с воскресенья на понедельник, произошла массовая драка, с участием около десяти человек у ресторана "Клуб деловых людей». Установленная на улице Герцена 44 видеокамера запечатлела всю потасовку с корпоративна, видео которой разместили на YouTube на канале Smotriomsk.

Драка проходила в два этапа, с интервалом в несколько минут. Сначала, около 11 часов вечера, из ресторана выбежали несколько молодых людей, из которых двое начали избивать и пинать друг друга, постепенно перемещаясь с крыльца заведения на улицу Яковлева. После нескольких физических ударов, они вошли в здание, однако вскоре оттуда снова выбежали эти же ребята, к которым присоединилась небольшая групп людей, и начался второй этап, на этот раз более массовый, с участием около десятка человек. Во всей этой потасовке принимали участие и представительницы женского пола, которые либо разнимали драчунов, либо оттаскивали выбывших. После полуночи, участие приняли и сотрудники «СТБ-Охрана», которые безрезультатно пытались успокоить всех.

В процессе, один молодой человек упал в сугроб, вероятнее всего без сознания, однако на него никто не обращал внимания. К ресторану подъехала машина скорой медицинской помощи, которая увозила пострадавших.

Один из участников драки вызвал полицию. На данный момент, сотрудники УМВД по Омской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение