В Орле водитель прикинулся пьяным, чтобы попасть на ТВ

Вчера, 19:59

Водитель из Орла решил стать звездой телевидения. Ради такого желания он сымитировал алкогольное опьянение и дал интервью СМИ.

В Орле водитель на дороге стал звездой телеканала «Россия-1». Это было давней мечтой участника дорожного движения. Ради достижения этой цели он даже специально притворился пьяным, когда его транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД.

Гаишники подтвердили, что водитель за рулем пьяный, потому что его поведение полностью подтверждало этот факт. Но в это время на рейде оказался репортер телеканала «Россия-1» Иван Суверен, который остановился и взял интервью у «пьяного» водителя для спецпроекта. После этого, мужчину отправили на экспертизу, которая доказала, что алкоголя и наркотиков в крови нет. Автолюбителю ничего не оставалось, как признаться в том, что он хотел собственноручно дать интервью самому Суверену и придумал для этого коварный план.