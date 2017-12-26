В Новосибирске мужчину убили ложкой для обуви из-за собаки

Вчера, 19:53

Мужчину в Новосибирске убили ложкой для обуви из-за того, что он заступился за собаку. 20-летний хозяин животного арестован и признался в убийстве.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов Новосибирска, в городе произошло шокирующее преступление. 43-летний мужчина был убит в квартире своего приятеля после возникшей драки. Из материалов следствия стало известно о том, что между хозяином квартиры и убитым мужчиной произошла драка из-за собаки.

Предварительно они распивали спиртное, но когда потерпевший собирался прощаться, к нему подскочила собака 20-летнего владельца, а он ударил ее ложкой для обуви. Хозяину это не понравилось и он начал высказывать свои претензии по этому поводу. В результате перебранки случилась драка, в процессе которой 20-летний парень нанес 38 ударов приятелю той же ложкой для обуви. После полученных травм потерпевший умер. В данный момент виновник арестован, вину он признал полностью. Идет следствие.