Пропавшая 18-летняя Алла Ложкина сама пришла в полицию

Вчера, 19:33

В социальной сети "ВКонтакте" 25 декабря было размещено множество записей с просьбами о помощи в розыске пропавшей девушки, а утром 26 декабря под такими записями пропавшая девушка оставила свои комментарии. Вдобавок, она сама пришла в полицию.

В них девушка сообщила, что она никуда не пропадала, ушла с чемоданами, и обо всем написала в своей записке. Она заявила, что уже совершеннолетняя, и хочет начать самостоятельную жизнь. Она попросила не позорить ее и не препятствовать ей в осуществлении задуманного. Также, она была недовольна выбранной фотографией, которую использовали в постах.

Родственники 18-летней Аллы Ложкиной, уроженки Калининграда, объявили о непонятном исчезновении девушки сразу после окончания празднования ее 18-летия. Информация об этом появилась в сообществах для розыска в социальных сетях. Сегодня выяснилось, что Алла Ложкина никуда не исчезала, о чем уже написала объяснение в полиции.

Через некоторое время после оставленных комментариев, все посты о девушке в группах удалили.