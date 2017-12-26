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Неизвестные напали на цех пошива одежды в Москве

Вчера, 19:28

Росгвардия задержала двух мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на цех пошива одежды на юго-западе Москвы. Обвиняемые зашли в помещение, связали всех работников и требовали отдать деньги. Одним из задержанных является ранее судимый 46-летний москвич, а другой – 42-летний уроженец одной из стран СНГ.

Злоумышленники ворвались в пошивочный цех, однако их в конечном итоге задержали бойцы Росгвардии. Они увидели, что подозрительный мужчина выходил из помещения, и задержали его. Затем они вошли в сам цех и увидели мужчину и женщину, которые были побиты и связаны скотчем.

Потерпевший сообщил, что пока грабители ходили по разным зданиям предприятия, у него получилось освободиться и вызвать через пульт охраны Росгвардию.

Во время осмотра помещений был пойман и второй вор, а неподалёку от здания правоохранители нашли дорогие швейные машинки. В пресс-службе ведомства подчёркивают, что данный инцидент произошёл на Северо-Западе Москвы.

Для разбирательства задержанных передали в полицию. Одним из них оказался 46-летний ранее судимый житель столицы, а другим – 42-летний уроженец страны СНГ. О третьем злоумышленнике не сообщается.


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