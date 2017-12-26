В Тамбове пенсионер ограбил офис микрозаймов с помощью кислоты

Вчера, 18:17

В Тамбове пожилой пенсионер организовал ограбление в финансовой конторе по микрозаймам. Мужчина угрожал сотруднице кислотой и добыл таким образом деньги.

В Тамбове произошло удивительное преступление. Пенсионер, местный 76-летний житель города, решил немного поправить свое финансовое положение с помощью грабежа. Он в дневное время посетил офис одной из контор финансово-кредитной организации. С собой пенсионер прихватил и пакет, в котором была бутылка с жидкостью неизвестного состава. Судя по надписи на стеклянной таре, это была кислота. Угрожая одной из сотрудниц конторы, пенсионер беспрепятственно забрал 18 тысяч рублей из кассы.

После этого мужчина покинул здание, но на камерах остались его снимки. Сотрудники полиции провели оперативное задержание злоумышленника. Деньги потратить он не успел, поэтому похищенная сумма была изъята при аресте. Следователи завели уголовное дело.