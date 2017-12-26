Пожилой мужчина погиб во время пожара в Костромской области

Вчера, 18:21

Пожилой мужчина погиб во время пожара, который произошёл вчера в Костромской области. Специалисты считают, что одной из возможных версий возгорания может быть неисправное печное отопление, которым пользовался погибший.

Это происшествие случилось в деревне Карпово, Костромская область, днём 25 декабря. Следственный комитет считает, что хозяйка, супруга пожилого погибшего мужчины, испортила печь и пошла по своим делам.

В её доме остался только её больной 70-летний супруг. В пожарную службу с сообщением о пожаре обратились соседи пенсионеров.

В конечном результате, прибывшим на место пожара сотрудникам МЧС спасти пожилого мужчину так и не удалось. В данный момент по факту данного случая следователями проводится проверка.