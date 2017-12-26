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Ревнивый мужчина облил свою экс-супругу кислотой

Вчера, 18:14

Ревнивый мужчина облил свою бывшую жену кислотой. Женщину зовут Любовь, она развелась со своим бывшим супругом из-за постоянного насилия с его стороны.

Любовь после развода заключила новый союз с бельгийским режиссёром и переехала жить в Украину, в город Днепропетровск. Спустя несколько дней после свадьбы, пострадавшую хитростью, под предлогом получения заказа цветов, выманили в кафе. Там неизвестный плеснул ей прямо в лицо уксусной кислотой.

Врачи, в результате химического ожога, диагностировали у девушки серьёзные травмы органов зрения и дыхания. Главным подозреваемым в этом деле является бывший муж пострадавшей.

В данный момент правоохранители проводят разбирательства по данному делу. Родственники и друзья Любы уверенны, что влиятельная семья экс-супруга — это дело просто «замнёт», а совершивший преступление наказания так и не понесёт.


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