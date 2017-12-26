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Молодой человек выпал с балкона 7-го этажа в Сыктывкаре

Вчера, 17:50

В Сыктывкаре в ночь с 22 на 23 декабря с балкона 7-го этажа выпал молодой человек. Местный житель стал невольным очевидцем происшествия. Он сразу же вызвал врачей скорой помощи.

Сотрудники городской станции скорой помощи подтверждают факт данного инцидента. Кроме этого, там рассказали и про подробности ЧП.

23 декабря в 02:27 медикам поступил звонок с заявлением о том, что из балкона седьмого этажа выпал молодой человек. После выяснилось, что один из прохожих услышал, будто что-то шумит. Он посмотрел в верх и заметил, что мужчина стоит на краю своего балкона. После этого он сделал шаг и упал вниз.

Очевидец сразу же обратился в скорую помощь. Бригада врачей прибыла на место происшествия через 6 минут после сообщения. Молодой человек получил очень серьёзные травмы, которые с жизнью не совместимы. Поэтому медикам его реанимировать так и не удалось, он скончался прямо на месте.

Более точной информации пока что неизвестно.


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