Стала известна причина сильного взрыва в Симферополе

Вчера, 17:47

Сегодня, 26 декабря, днём жители Симферополя слышали очень громкий хлопок. Тогда люди связали его со странным следом самолёта в небе. Сейчас выяснилось, что причиной взрыва являлся запуск самолёта.

Сообщается, что в 120 километрах от города, Минобороны РФ решило запустить самолёт. Именно воздушное судно и было причиной взрыва. Громкий хлопок произошёл тогда, когда самолёт на небольшой высоте преодолевал звуковой барьер.

Ранее сообщалось, что сегодня днём в Симферополе произошёл сильный взрыв. Долгое время информации о его происхождении не сообщалось. Горожане в социальных сетях активно обсуждали эту тему и выдвигали свои предположения на этот счёт.