VistaNews.ru


Стала известна причина сильного взрыва в Симферополе

Вчера, 17:47

Сегодня, 26 декабря, днём жители Симферополя слышали очень громкий хлопок. Тогда люди связали его со странным следом самолёта в небе. Сейчас выяснилось, что причиной взрыва являлся запуск самолёта.

Сообщается, что в 120 километрах от города, Минобороны РФ решило запустить самолёт. Именно воздушное судно и было причиной взрыва. Громкий хлопок произошёл тогда, когда самолёт на небольшой высоте преодолевал звуковой барьер.

Ранее сообщалось, что сегодня днём в Симферополе произошёл сильный взрыв. Долгое время информации о его происхождении не сообщалось. Горожане в социальных сетях активно обсуждали эту тему и выдвигали свои предположения на этот счёт.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.