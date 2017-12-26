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В Новгород вертолётом МЧС экстренно доставили беременную женщину

Вчера, 17:44

Беременную женщину из города Боровичей сегодня днём экстренно переправили в Великий Новгород для оказания квалифицированной медицинской помощи. 29-летняя роженица находится на 18-й неделе беременности.

Местная пресса сообщает, что пациентку доставили сегодня примерно в 15:30. Предварительно ей поставили диагноз «блок почки» и «острая почечная недостаточность». Сейчас ею занимаются врачи областной клинической больницы. О состоянии пациентки пока ничего не известно. Медики информацию по данному событию не комментируют.

Ранее мы писали, что в Калуге на беременную женщину напала стая бродячих собак. Бездомные животные искусали местную жительницу на территории детской городской больницы. К данному вопросу немедленно подключились муниципальные власти.


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