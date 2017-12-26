Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку на станции в Дзержинске

Вчера, 16:55

В городе Дзержинск сегодня утром грузовой поезд сбил пенсионерку 63 лет. В результате полученных тяжелых травм после столкновения, женщина скончалась на месте. Сообщение о происшествии поступилo от дежурного станции сегодня, в 7.50 утра.

Со слов Майи Ивановой, старшего помощника Приволжской транспортной прокуратуры, стало известно, что женщина торопилась на электропоезд, и, чтобы успеть, начала переходить железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист следовавшего по пути грузового поезда, увидев женщину, резко затормозил, однако трагедии избежать не удалось. Женщина погибла.

Сотрудники транспортной прокуратуры Нижнего Новгорода проводят проверку по данному происшествию.