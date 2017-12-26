В Симферополе произошёл сильный взрыв

Вчера, 16:39

Очевидцами странного явления стали жители Симферополя сегодня днём, когда услышали громкий хлопок. Горожане также связывают данное явление с необычным следом от самолёта в небе.

В местном сегменте соцсетей активно распространяют снимки и видео белого шлейфа, оставшегося по траектории движения самолёта, который отчётливо видно на ясном небе. Часть пользователей предположила, что речь идёт об авиакатастрофе, но подтверждения данному предположению пока нет.

В экстренных службах города ситуацию не комментируют. Тем временем местные жители пытаются понять, что же произошло на самом деле, и что стало источником настолько громкого звука, слышимого во всех частях города.