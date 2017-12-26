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Пакет с новорожденным мальчиком нашли на улице в Тверской области

Вчера, 16:43

При выходе из двухэтажного многоквартирного дома в Бежецке, расположенного на Пролетарской улице около 28 дома, местная жительница увидела новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете, завернутого только в одну пеленку.

Женщина тут же вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов, после чего мальчика госпитализировали в ЦРБ города. После осмотра медицинскими работниками больницы было установлено, что мальчик получил переохлаждение, других травм и нарушений у него не диагностировано. Младенцу всего 1-2 дня, рост его составляет 50 сантиметров, вес 3120. Его поместили в родильный дом "Бежецкой ЦРБ". На данный момент, состояние ребенка удовлетворительное, здоровью и жизни ничего не угрожает.

С целью установить мать мальчика, полицейские совершают поквартирный обход. Однако, родители ребенка все еще не установлены. Сейчас данным происшествием заинтересовались сотрудники следственного управления по Тверской области. Проводятся проверочные мероприятия, начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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