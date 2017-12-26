Вчера, 16:38

Женщина с ребенком рухнула в кабине лифта в Домодедово. Падение совершено с 11-го этажа.

Очень часто во время движения на лифте с людьми происходят неприятные инциденты. Основная причина этого кроется в изношенности оборудования, которое находятся как в жилых домах, так и в различных учреждениях.

Так, сегодня в Домодедово, в многоэтажном доме рухнула кабина лифта. Известно, что во время падения в ней находилась женщина с ребенком. Сообщается, что падение произошло с 11-го этажа.

Трагедия произошла в доме по улице Курыжова 19/3. Как сообщила участница инцидента, они с ребенком вошли в кабину лифта и нажали кнопку, двери закрылись и кабина двинулась в сторону первого этажа. В какой то момент женщина поняла, что лифт стремительно летит вниз и не держится на тросе, от удара он остановился на шестом этаже.

Ребенок впал в панику, мать приняла решение присесть на пол и держаться за поручень, который находился в кабине лифта. От смерти пассажиров лифта спас сработавший тормоз.

Специалисты выясняют причины, которые привели к трагедии. Напомним, что ранее подобный инцидент произошел в Москве на Алтуфьевском шоссе.