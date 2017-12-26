В Красноярске волонтёры нашли растерзанное собаками тело пропавшей женщины

Вчера, 23:30

Красноярские волонтёры нашли тело пропавшей 54-летней женщины. Оно было растерзанно собаками. Труп был найден на микрорайоне Удачный в лесном массиве.

Оксана Василишина, глава волонтёрской организации «Поиск пропавших детей» сообщила, что волонтёры собрались на Удачном микрорайоне Красноярска вместе с полицейскими. Затем они, объединив свои силы, направились на поиски пропавшей почти месяц назад 54-летней Ларисы. Женщина покинула свою квартиру 30 ноября и пропала.

По словам Оксаны Василишиной, тело Ларисы было растерзано. Нашли его неподалёку от её же дома – в районе улицы Лесная в лесу. Это был её постоянный путь в магазин, в котором погибшая и работала.

Тело Ларисы опознала соседка. Предполагается, что женщина сначала замёрзла на смерть, а после этого труп растерзали собаки. Пресс-служба СК по краю сообщает, что на теле Ларисы следов мученической смерти не обнаружено, только следы повреждений животными. Точная причина смерти станет известна после вскрытия, через пару дней.

54-летняя Лариса вышла из дома 30 ноября 2017 года. Обратно она так и не вернулась. Соседи сообщили, что дверь её квартиры осталась открытой.