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На взлетной полосе в Домодедово найдена часть крыла самолета. Такую информацию опровергли в пресс-центре аэропорта.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово была найдена часть крыла самолета. Многие стали предполагать, что произошла внештатная ситуация о которой не проинформировали журналистов.

Руководство аэропорта Домодедово поспешило опровергнуть такие слухи. Пресс-секретарь аэропорта заявил, что подобная информация является ложной. Также он заявил, что слух пошел после того, как на рулевой дорожке аэропорта был обнаружен съемный лючок, который используется механиками при обслуживании самолетов. Сложившаяся ситуация не сказалась на работе Домодедово.

Напомним, что скандал раздули после того,как появилась информация о том, что пилот, выруливая на взлетную полосу, обнаружил на ней часть крыла самолета. Руководство аэропорта проводит внутреннее расследование данного инцидента.