Под Красноярском подросток упал в резервуар котельной и задохнулся

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16-летний житель посёлка Богучаны под Красноярском погиб, упав в шестиметровый резервуар для шлака местной котельной. Подросток отравился угарным газом до прибытия помощи.

Трагедия произошла 23 декабря. Предварительно известно, что молодой человек проходил в тёмное время суток и угодил в не ограждённый резервуар. Причиной смерти подростка стало отравление газом. Сейчас обстоятельства данного инцидента устанавливают следователи. В ходе следствия обещают дать соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу данного объекта.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье 8-летнего ребенка убило током. Трагедия имела место быть по месту жительства мальчика в городе Воскресенск.