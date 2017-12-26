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В подмосковном Подольске сгорел склад молочной продукции. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, из сообщения на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области и из сообщений в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что данный инцидент случился на складе молочной продукции, который находится в микрорайоне Климовск, на улице Ленина. Начался пожар сегодня, 26 декабря, примерно в 06:45. Отмечается, что благодаря быстрым и оперативным действиям специалистов из МЧС, очаг возгорания удалось локализовать в короткий промежуток времени. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока что неизвестна, эксперты работают над её установлением.

На сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области говорится, что всего в ликвидации пожара участие принимали 25 сотрудников, а также было задействовано 5 единиц специализированной техники.