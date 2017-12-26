В Ростове водитель маршрутки обматерил и выгнал пассажиров

Сегодня, 13:15

Жители Ростова пожаловались на водителя городской маршрутки №40, выгнавшего с нецензурными выражениями всех пассажиров. Шофера разозлила просьба людей перестать курить в салоне транспортного средства.

Скандальный инцидент произошел накануне в Ростове на пересечении улиц Красноармейской и Ворошиловской. Водитель городской маршрутки №40 управлял транспортным средством с сигаретой в зубах. Неприятный запах дыма смутил пассажиров микроавтобуса, попросивших шофера затушить табачное изделие. Поведение людей возмутило водителя, с матами высадившего их, не доехав до остановки. Отмечается, пассажиры не желали выходить из маршрутки, пока шофер не довезет их до необходимой части города. Некоторые ростовчане пригрозили скандалисту заявлением в правоохранительные органы. В ответ водитель иронично заявил, что пассажиры могут пожаловаться хоть самому Путину, однако им все равно придется выйти на улицу.

Приобщили ли в итоге к данному скандалу ростовских полицейских, в настоящее время неизвестно.