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В ижевской колонии обнаружены 9 подростков с колотыми ранами

Сегодня, 13:12

В ижевской воспитательной колонии произошло ЧП. Известно, что удалось обнаружить девять воспитанников заведения с колотыми ранами.

Руководство ижевской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников сообщило, что у них произошло чрезвычайное происшествие. Девять воспитанников исправительного заведения обнаружены с порезами на различных частях тела.

После того, как сотрудники колонии обнаружили ребят, их отправили в медицинскую часть для получения помощи. Медики сообщают, что нанесенные раны не глубокие и не предоставляют опасности для жизни и здоровья заключенных. На данный момент, состояние всех девятерых раненых удовлетворительное.

Руководство колонии разбирается в сложившейся ситуации, уже проводится внутреннее расследование, которое и установит причины такого поступка заключенных. К расследованию подключились и уполномоченные по правам человека, юристы, которые занимаются правами ребенка в Удмуртии.

Подобные инциденты в исправительных заведениях случаются, но в колонии для несовершеннолетних такая ситуация произошла впервые.


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