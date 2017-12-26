Незаконно установленный пескопровод взорвался в Краснодаре

Сегодня, 13:08

В Краснодаре в одном из многоэтажных домов взорвалась труба, по которой поступал песок для строителей. По предварительной информации считается, что никто не пострадал.

Происшествие случилось в городе Краснодар в одном из многоэтажных домов на улице Фабричной сегодня, 26 декабря. На 16-м последнем этаже работают строители, которые переделывают техническое помещение в жилое.

Чтобы не носить песок на самый последний этаж «специалисты» решили, что будет лучше установить в подъезде специальную пластиковую трубу, которая под давлением подавала бы сырье для проведения строительных работ.

Сегодня, примерно в 09:00, жители этого дома услышали в подъезде очень сильный хлопок. Люди вышли посмотреть в чём дело и увидели, что трубка полностью разорвалась, а почти все этажи просто засыпаны песком.

Жильцы очень обеспокоены данной ситуацией. Они заявляют, что повреждение и взрыв трубы с песком мог бы привести к жертвам и травмам.

По предварительным данным считается, что в результате данного происшествия никто не пострадал.