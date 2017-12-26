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В Подмосковье загорелся старинный завод по производству пуант

Сегодня, 12:29

Источники в МЧС Московской области сообщили о воспламенении на территории старинного завода по производству пуант.

Здание фабрики было построено в XIX веке, из-за чего распространившийся по нему огонь сотрудникам спасательного ведомства крайне трудно локализировать. Точная площадь возгорания пока что не сообщается. Также не поступало информации о потерпевших.

Подмосковный старинный завод по производству пуант снабжает своей продукцией Большой театр. Помимо материальной, он представляет огромную историческую ценность.


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