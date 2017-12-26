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На Сахалине бабушку сдуло ветром с балкона 4-го этажа

Сегодня, 12:21

70-летняя жительница Сахалина оказалась на больничной койке в результате падения с 4-го этажа. Пожилая женщина вышла на балкон покурить и не удержалась под сильным порывом ветра.

Травматический инцидент произошел в сахалинском городе Шахтерск. Бабушка вышла на балкон покурить, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Не успела 70-летняя пенсионерка закрыть за собой дверь, как сильный поток ветра вытолкнул ее за ограждение. Пожилая женщина упала с высоты 4 этажа, однако осталась жива, так как ей удалось приземлиться в мягкий снежный сугроб.

Соседи моментально вызвали к месту ЧП карету скорой, однако из-за неблагоприятных погодных условий врачи не смогли добраться к потерпевшей. В итоге, пенсионерку доставили в госпиталь в ковше трактора. У пожилой курильщицы диагностированы множественные травмы по всему телу, в настоящее время ее состояние описывается как стабильное.


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