Под Самарой в мусорке нашли искалеченную собаку-поводыря

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Под Самарой в мусорке нашли искалеченную и побитую собаку-поводыря. Когда животное обнаружили, оно лежало завёрнутое в обычную тряпку и выбраться из мусорного бака самостоятельно не могло.

Инцидент случился неподалёку от Самары, в посёлке Студенцы. Покалеченная и частично парализованная собака лежала в одном из мусорных баков. Её нашла местная жительница.

Елена Намазбаева, волонтёр фонда помощи бездомным животным «Доброе сердце мира» сообщает, что женщина выкидывала мусор, как услышала в баке чей-то писк. Она разворошила отходы и увидела собаку. Животное было почти мертво. У неё было истощение и обезвоживание, на теле наблюдались пролежни, собака даже на лапы стать не могла.

Позже ветеринары нашли в животном чип. Последний был свидетельством, что оно являлось собакой-поводырём для слепых. Врачи также нашли и травму в голове, куда, пытаясь убить, ударили сильно собаку.

Позже выявили, что животное было закреплено за 64-летним инвалидом Анатолием. Он рассказал, что его собака убежала, но волонтёры полагают, что именно мужчина хотел её убить, когда та не могла ходить. Кроме этого, Анатолий уже третий её хозяин. Первые двое издевались над собакой и её забрали.

В данный момент животное в безопасности. За ней ухаживают и лечат. Отмечается её хороший аппетит.